Combinata nordica, ai Mondiali femminili Norvegia dominante dopo il salto. Sieff e Dejori tra le prime dieci (Di sabato 27 febbraio 2021) Primo storico appuntamento per la Combinata nordica al femminile ai Mondiali. In quel di Oberstdorf è da poco andato in scena il salto sull’HS106 che apre la Gundersen che nel pomeriggio assegnerà le medaglie dopo i 5 km nello sci di fondo. La Norvegia è riuscita ad arrivare al top all’appuntamento iridato e può puntare addirittura alla tripletta. In testa troviamo Mari Leinan Lund che, sfruttando una folata di vento a favore, ha fatto il vuoto con un salto di 107 metri che le è valso 127.8 punti. Alle sue spalle la connazionale Gyda Westvold Hansen a soli 3” di distanza: è lei la grande favorita per la medaglia d’oro. Terza posizione per la teutonica Svenja Wuerth, staccata di 24”, ma fuori probabilmente dalla lotta per il podio vista la poca qualità nel fondo. Chi ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) Primo storico appuntamento per laal femminile ai. In quel di Oberstdorf è da poco andato in scena ilsull’HS106 che apre la Gundersen che nel pomeriggio assegnerà le medagliei 5 km nello sci di fondo. Laè riuscita ad arrivare al top all’appuntamento iridato e può puntare addirittura alla tripletta. In testa troviamo Mari Leinan Lund che, sfruttando una folata di vento a favore, ha fatto il vuoto con undi 107 metri che le è valso 127.8 punti. Alle sue spalle la connazionale Gyda Westvold Hansen a soli 3” di distanza: è lei la grande favorita per la medaglia d’oro. Terza posizione per la teutonica Svenja Wuerth, staccata di 24”, ma fuori probabilmente dalla lotta per il podio vista la poca qualità nel fondo. Chi ...

