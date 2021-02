Claire Miller ha ucciso Helen a soli 14 anni (Di sabato 27 febbraio 2021) Claire Miller, ragazzina di 14 anni, ha ucciso la sorella disabile Helen, di 19 anni, mentre i loro genitori dormivano. Accoltella la sorella disabile mentre i genitori dormono su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 27 febbraio 2021), ragazzina di 14, hala sorella disabile, di 19, mentre i loro genitori dormivano. Accoltella la sorella disabile mentre i genitori dormono su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Claire Miller Uccide la sorella disabile mentre i genitori dormono. Arrestata una 14enne: 'L'ho accoltellata' Una ragazza di 14 anni è accusata di aver pugnalato a morte la sorella maggiore, costretta su una sedia a rotelle, nella loro casa in Pennsylvania, mentre i genitori dormivano. Claire Miller avrebbe accoltellato la diciannovenne Helen nelle prime ore di lunedì. La polizia dice che ha poi chiamato i servizi di emergenza poco dopo l'una di notte in uno stato 'isterico', ...

