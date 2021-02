Chiesa: «Siamo la Juventus, non ci sono alibi e dovevamo vincere» (Di domenica 28 febbraio 2021) Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Verona-Juventus commentando la prestazione dei bianconeri. Le sue parole Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Verona-Juventus commentando la prestazione dei bianconeri. Le sue parole ASSENZE – «Abbiamo giocatori importanti che non sono al meglio o che devono recuperare. Ma Siamo la Juve, non ci sono alibi. Siamo già proiettati alla partita di martedì, ancora ci crediamo». PARTITA – «Dobbiamo dare merito al Verona, È stata una partita dura e alla fine hanno portato a casa un pareggio. Siamo arrabbiati perché non dovevamo permettergli di prendere campo. Siamo la Juve e dovevamo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Federicoha parlato ai microfoni di DAZN dopo Verona-commentando la prestazione dei bianconeri. Le sue parole Federicoha parlato ai microfoni di DAZN dopo Verona-commentando la prestazione dei bianconeri. Le sue parole ASSENZE – «Abbiamo giocatori importanti che nonal meglio o che devono recuperare. Mala Juve, non cigià proiettati alla partita di martedì, ancora ci crediamo». PARTITA – «Dobbiamo dare merito al Verona, È stata una partita dura e alla fine hanno portato a casa un pareggio.arrabbiati perché nonpermettergli di prendere campo.la Juve e...

