Cherif Karamoko, il sogno segnato dal dolore: "scomparso tra le onde"

Tra gli ospiti di Verissimo, il calciatore Cherif Karamoko racconta il proprio dramma della fuga sul barcone, della perdita del fratello e del sogno.

Una nuova intensa ed emozionante puntata di Verissimo, il noto programma condotto con successo da Silvia Toffanin su Canale 5 ricca di ospiti: tra questi, il calciatore Cherif Karamoko, il ragazzo fuggito dalla Guinea pronto a raccontare del dramma vissuto durante la fuga sul barcone e del suo sogno che sta realizzando. Non mancano le emozioni e i momenti dalla grande intensità, a Verissimo, che in questa occasione darà voce al dolore, al coraggio, alla perdita e alla sofferenza, nonché al sogno.

