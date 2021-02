Cambia la strategia vaccinale (Di sabato 27 febbraio 2021) Somministrare a tutti i guariti dal Covid una sola dose di vaccino, perché gli anticorpi presenti sono considerati sufficienti. L'obiettivo è avere a disposizione un milione di dosi in più per poter ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 27 febbraio 2021) Somministrare a tutti i guariti dal Covid una sola dose di vaccino, perché gli anticorpi presenti sono considerati sufficienti. L'obiettivo è avere a disposizione un milione di dosi in più per poter ...

Morgana_290 : @comedicetommaso Avrei preferito che chiedesse se fosse diventata amica per strategia ancora una volta, visto i tel… - zazoomblog : Vaccino anti covid: con Draghi si cambia strategia monodose a più persone - #Vaccino #covid: #Draghi #cambia - Fidelio_H : @faberskj @AleGrowth @ACurino A riguardo devono stare le categorie rischio. Che sono determinate dalle statistiche.… - CorriereCitta : Vaccino anti covid: con Draghi si cambia strategia, monodose a più persone - fu_n_n_y : Unpopular opinion: Io non condivido la scelta di Zelletta per andare contro Tommy L'ha messo in difficoltà, non ha… -