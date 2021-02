Blengini allenerà solo la Lube

Ultime Notizie dalla rete : Blengini allenerà

Corriere della Sera

guiderà i marchigiani fino alla fine della stagione grazie a una clausola del contratto rinegoziato l'1 gennaio che prevede il doppio incarico per questa stagione. Poi tornerà in azzurro per ...Nelle prime due stagioni da ct, Chiccoaveva guidato anche Civitanova.