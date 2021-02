Atalanta, Gasperini: «Si parla troppo di Ilicic. Difficile riproporlo così» (Di sabato 27 febbraio 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Le sue parole su Josip Ilicic Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Le sue parole su Josip Ilicic. «Ilicic deve star bene, Difficile riproporlo così. Probabilmente non lo farò giocare più in quelle condizioni, speri sempre che un giocatore come lui possa darti un rendimento, invece dovrò vederlo molto bene in allenamento, deve riuscire ad allenarsi con buona condizione e completare gli allenamenti per poter rientrare in squadra e dare il suo contributo. Poi secondo me si ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Gian Piero, tecnico dell’, hato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Le sue parole su JosipGian Piero, tecnico dell’, hato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Le sue parole su Josip. «deve star bene,. Probabilmente non lo farò giocare più in quelle condizioni, speri sempre che un giocatore come lui possa darti un rendimento, invece dovrò vederlo molto bene in allenamento, deve riuscire ad allenarsi con buona condizione e completare gli allenamenti per poter rientrare in squadra e dare il suo contributo. Poi secondo me si ...

