Wwf | “Nel 2035 mare Artico senza ghiacci | condanna per gli orsi polari”

ROMA – Se il riscaldamento globale continuasse con il trend attuale, nel 2035 il mare Artico potrebbe essere privo di ghiacci nei mesi estivi. Per l'orso polare, la cui sopravvivenza dipende dalla presenza di ghiaccio marino, sarebbe una condanna senza appello. Il ghiaccio artico è infatti parte integrante della vita di questo animale incredibile e maestoso, predatore dell'Artico a cui si dedica una Giornata Mondiale il 27 febbraio di ogni anno.

