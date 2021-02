Uomini e Donne | Maria De Filippi ' censura' l' esterna di Vanessa

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Nuove esterne per Giacomo Czerny nella nuova puntata di. Dopo aver conosciuto Vanessa che, dopo essere uscita in esterna con Massimiliano, si è dichiarata per quest'ultimo, il tronista 25enne videomaker è uscito con Martina e Carolina. Come ...Una puntata ricca di colpi di scena quella di oggi ae che arriva a poche ore dalla pesantissima accusa di Gemma Galgani e Giorgio Manetti. La dama torinese, dalle colonne del settimanale Nuovo, non ha usato mezzi termini demolendo l'ex ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 27 febbraio, alle ore 11, sarà scoperta la targa che denomina “via Donne di Mare” il tratto stradale adiacente al lato sud della Capitaneria di Porto e che consente l ...Uomini e Donne oggi 26 febbraio mostrerà al pubblico del piccolo schermo di che è pasta è fatta la nuova tronista Samantha.