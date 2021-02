Un malore in ufficio, i medici non hanno potuto salvare Roberto. Lascia 3 figli piccoli (Di venerdì 26 febbraio 2021) Aveva 50 anni Roberto Salvatori, è morto sul posto di lavoro nel pomeriggio di ieri per colpa di un infarto improvviso. A quanto si apprende l’uomo avrebbe accusato un malore senza particolari patologie a suo carico. Immediatamente è scattato l’allarme dagli uffici della ex Banca Marche in corso della Repubblica, nel piano occupato da Ubis, la società di servizi di Ubi-Intesa dove Roberto Salvatori lavorava nel centro città. Momenti concitati, riporta il Resto Del Carlino, prima che ci si accorgesse che era accaduto qualcosa anche perché il maceratese lavorava in una stanza da solo, non c’erano colleghi con lui che potessero accorgersi tempestivamente di quanto stava accadendo. Poi intorno alle 18.30 una guardia privata, notando una finestra rimasta aperta, ha voluto capire cosa stesse accadendo, ha informato la direzione della banca ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Aveva 50 anniSalvatori, è morto sul posto di lavoro nel pomeriggio di ieri per colpa di un infarto improvviso. A quanto si apprende l’uomo avrebbe accusato unsenza particolari patologie a suo carico. Immediatamente è scattato l’allarme dagli uffici della ex Banca Marche in corso della Repubblica, nel piano occupato da Ubis, la società di servizi di Ubi-Intesa doveSalvatori lavorava nel centro città. Momenti concitati, riporta il Resto Del Carlino, prima che ci si accorgesse che era accaduto qualcosa anche perché il maceratese lavorava in una stanza da solo, non c’erano colleghi con lui che potessero accorgersi tempestivamente di quanto stava accadendo. Poi intorno alle 18.30 una guardia privata, notando una finestra rimasta aperta, ha voluto capire cosa stesse accadendo, ha informato la direzione della banca ...

