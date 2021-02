Tragedia al Parco della Madonnetta | 16enne muore mentre fa footing

(Di venerdì 26 febbraio 2021)oggi pomeriggio nei pressi del, in via Bruno Molajoli. Poco prima delle 18, un ragazzo di 16 anni – che stava correndo con un amico – all’improvviso ha avuto un malore ed è svenuto. A nulla sono serviti i tentativi per rianimarlo. Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, morto probabilmente a causa di un arresto cardiaco. Sulla vicenda indagano gli agenti di Polizia del X Distretto Lido. su Il CorriereCittà.

