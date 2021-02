Terzo comune della Sardegna in zona rossa (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Maddalena è il Terzo comune della Sardegna a finire in zona rossa, dopo Bono e San Teodoro, a causa della variante inglese. Variante inglese, La Maddalena in lockdown: 10 casi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Maddalena è ila finire in, dopo Bono e San Teodoro, a causavariante inglese. Variante inglese, La Maddalena in lockdown: 10 casi su Notizie.it.

animaleuropeRMP : RT @SardegnaG: #Coronavirus, il punto: ieri in #Sardegna 80 casi e 10 decessi, anche La Maddalena diventa rossa dopo 10 casi di variante in… - Ecatetriformis : RT @SardegnaG: #Coronavirus, il punto: ieri in #Sardegna 80 casi e 10 decessi, anche La Maddalena diventa rossa dopo 10 casi di variante in… - SardegnaG : #Coronavirus, il punto: ieri in #Sardegna 80 casi e 10 decessi, anche La Maddalena diventa rossa dopo 10 casi di va… - IteNovas : #Coronavirus, il punto: ieri in #Sardegna 80 casi e 10 decessi, anche La Maddalena diventa rossa dopo 10 casi di va… - PatCampagnolo : RT @AnsaSardegna: Covid: 10 casi di variante inglese, La Maddalena in lockdown. Annuncio sindaco, è terzo comune rosso Sardegna,sempre sass… -

Ultime Notizie dalla rete : Terzo comune Algeria ancora in piazza, la "Primavera araba" non è mai finita Al terzo anno di contestazione in Algeria, la mobilitazione di piazza dell' hirak non si ferma . ...di autonomia strategica e vengono formulate nuove narrative per costruire una politica estera comune - ...

Malattie rare, il Granarone di Cerveteri diventa blu 'Accendiamo le luci sulle malattie rare. È con questo spirito che il Comune di Cerveteri nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 febbraio illuminerà di blu il Palazzo del Granarone, luogo simbolo delle Istituzioni e della Cultura cittadina, sede dell'Aula Consiliare ...

Comune di Rovereto e CSV insieme per le Associazioni del Terzo settore la VOCE del TRENTINO Bologna zona arancione scuro, Bonaccini: "Terza ondata covid" "Stiamo affrontando l'inizio della terza ondata" dell'epidemia di coronavirus, sotto la spinta delle varianti covid. Il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, si è espresso così alla vigi ...

Terza Categoria, da United L'Aquila e Monticchio la proposta di un campionato estivo Riportiamo la lettera congiunta dei due club, che pensano ad un torneo da svolgersi in primavera/estate senza però obbligare nessuno a parteciparvi, con la facoltà di scegliere. «Scriviamo questa lett ...

Alanno di contestazione in Algeria, la mobilitazione di piazza dell' hirak non si ferma . ...di autonomia strategica e vengono formulate nuove narrative per costruire una politica estera- ...'Accendiamo le luci sulle malattie rare. È con questo spirito che ildi Cerveteri nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 febbraio illuminerà di blu il Palazzo del Granarone, luogo simbolo delle Istituzioni e della Cultura cittadina, sede dell'Aula Consiliare ..."Stiamo affrontando l'inizio della terza ondata" dell'epidemia di coronavirus, sotto la spinta delle varianti covid. Il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, si è espresso così alla vigi ...Riportiamo la lettera congiunta dei due club, che pensano ad un torneo da svolgersi in primavera/estate senza però obbligare nessuno a parteciparvi, con la facoltà di scegliere. «Scriviamo questa lett ...