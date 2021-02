Sindacato pensionati ad Ats: “Poca attenzione per gli anziani” (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Sarebbe ora che Regione Lombardia ed Ats imparino a contenere gli annunci e informare i cittadini solo quando sono certi di poter rispettare le promesse, in modo particolare quando si ha a che fare con i ” grandi anziani” a cui l’incertezza di questi giorni aggiunge ansia ad ansia”. Caterina Delasa esce dal breve incontro on line con il direttore di Ats Bergamo con meno certezze: “ci aspettavamo un incontro più esaustivo che mettesse in luce le modalità definite per le vaccinazioni degli over 80 che sembrano partire con grande lentezza, poche certezze sui tempi e tanto meno sulle sedi vaccinali, lo stesso per altri soggetti a rischio che non si sa come devono comportarsi”. La breve videoconferenza si è aperta con al presentazione dell’impostazione del piano vaccinazioni. Il direttore dell’Ats ha evidenziato che la campagna massiva si attiverà probabilmente dal mese di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Sarebbe ora che Regione Lombardia ed Ats imparino a contenere gli annunci e informare i cittadini solo quando sono certi di poter rispettare le promesse, in modo particolare quando si ha a che fare con i ” grandi” a cui l’incertezza di questi giorni aggiunge ansia ad ansia”. Caterina Delasa esce dal breve incontro on line con il direttore di Ats Bergamo con meno certezze: “ci aspettavamo un incontro più esaustivo che mettesse in luce le modalità definite per le vaccinazioni degli over 80 che sembrano partire con grande lentezza, poche certezze sui tempi e tanto meno sulle sedi vaccinali, lo stesso per altri soggetti a rischio che non si sa come devono comportarsi”. La breve videoconferenza si è aperta con al presentazione dell’impostazione del piano vaccinazioni. Il direttore dell’Ats ha evidenziato che la campagna massiva si attiverà probabilmente dal mese di ...

