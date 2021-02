Serie A, l’Inter prenota la fuga, la Juve non può sbagliare a Verona. Roma-Milan senza appello (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tra le partite di spicco del prossimo turno risalta la sfida del Bentegodi tra Verona e Juventus, con i bianconeri a caccia di continuità dopo la vittoria contro il Crotone.I ragazzi di Pirlo dovranno dar seguito alla performance tecnica offerta contro i calabresi, dopo l’instabilità palesata nei turni precedenti. Compito non facile in casa di una squadra costante e solida come il Verona (S-IET 97,4%, quinto al termine del girone di andata). Nella costruzione di gioco e nell’architettare la manovra, la Juventus si è mostrata superiore agli scaligeri finora, essendo più performante nei fraseggi (K-Pass +2%), nella ricerca di soluzioni di gioco ottimali (K-Solution +1,8%) e in assoluto sul piano tattico (K-Movement +1,3%). L’Hellas al contrario può fare leva sulla fase di non possesso (Pressing +1,1%) e sul pressing ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tra le partite di spicco del prossimo turno risalta la sfida del Bentegodi trantus, con i bianconeri a caccia di continuità dopo la vittoria contro il Crotone.I ragazzi di Pirlo dovranno dar seguito alla performance tecnica offerta contro i calabresi, dopo l’instabilità palesata nei turni precedenti. Compito non facile in casa di una squadra costante e solida come il(S-IET 97,4%, quinto al termine del girone di andata). Nella costruzione di gioco e nell’architettare la manovra, lantus si è mostrata superiore agli scaligeri finora, essendo più performante nei fraseggi (K-Pass +2%), nella ricerca di soluzioni di gioco ottimali (K-Solution +1,8%) e in assoluto sul piano tattico (K-Movement +1,3%). L’Hellas al contrario può fare leva sulla fase di non possesso (Pressing +1,1%) e sul pressing ...

OptaPaolo : 0 - L'#Atalanta ha chiuso un match senza tiri nello specchio per la prima volta da aprile 2019 contro l'Inter in Se… - Gazzetta_it : Il calcio piange Mauro #Bellugi se ne va a 71 anni l’ex difensore dell’Inter - OptaPaolo : 4 - Prima di Romelu Lukaku, l’ultimo giocatore dell’Inter a segno in quattro Derby di Milano di fila in Serie A è s… - sportface2016 : #Inter, l'analisi dei ricavi commerciali dell'ultima relazione semestrale: ok diritti tv e sponsor - lifestyleblogit : SNAI – Serie A: Milan, riscatto difficile Inter, l'ostacolo Ballardini è alto solo 1,20 - -

