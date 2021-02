Milano, rapine ed estorsioni sui mezzi pubblici: arrestate sei persone. Ecco come agivano sui bus – Video (Di venerdì 26 febbraio 2021) I carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese e la Squadra Mobile di Lodi hanno arrestato sei persone, di età compresa tra i 20 ed i 26 anni, responsabili di 17 tra rapine, furti ed estorsioni, portate a termine tra giugno e dicembre 2020 a bordo di mezzi di trasporto o nei pressi di stazioni ferroviarie nel lodigiano e nella zona sud di Milano. Dopo aver avvicinato le vittime, tutte giovanissime e spesso isolate, si facevano consegnare denaro, gioielli e telefoni cellulari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) I carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese e la Squadra Mobile di Lodi hanno arrestato sei, di età compresa tra i 20 ed i 26 anni, responsabili di 17 tra, furti ed, portate a termine tra giugno e dicembre 2020 a bordo didi trasporto o nei pressi di stazioni ferroviarie nel lodigiano e nella zona sud di. Dopo aver avvicinato le vittime, tutte giovanissime e spesso isolate, si facevano consegnare denaro, gioielli e telefoni cellulari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

