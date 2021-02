Maria De Filippi, clausola contro Barbara d’Urso nel contratto? L’ombra sulla presunta rivalità tra le conduttrici (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’orizzonte di una chiusura anticipata di Live – Non è la d’Urso ha scatenato una vera e propria caccia al movente di quella che, per i fan del programma, sarebbe una clamorosa quanto incomprensibile decisione. A detta di Dagospia – che per prima ha lanciato la notizia, tirando in ballo i bassi ascolti – dietro le quinte di questa svolta potrebbe esserci qualcosa di più. Un’ipotesi, lanciata senza filtri, che in queste ore sta monopolizzando i gossip: secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, ci sarebbe anche una clausola contro la conduttrice, e arriverebbe da Maria De Filippi. L’ipotesi dietro la chiusura di Live – Non è la d’Urso Mentre il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, lanciava un rumoroso endorsement a sostenere la trasmissione Live – Non è la ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’orizzonte di una chiusura anticipata di Live – Non è laha scatenato una vera e propria caccia al movente di quella che, per i fan del programma, sarebbe una clamorosa quanto incomprensibile decisione. A detta di Dagospia – che per prima ha lanciato la notizia, tirando in ballo i bassi ascolti – dietro le quinte di questa svolta potrebbe esserci qualcosa di più. Un’ipotesi, lanciata senza filtri, che in queste ore sta monopolizzando i gossip: secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, ci sarebbe anche unala conduttrice, e arriverebbe daDe. L’ipotesi dietro la chiusura di Live – Non è laMentre il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, lanciava un rumoroso endorsement a sostenere la trasmissione Live – Non è la ...

