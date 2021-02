Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Parma

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Al Picco si sfidanoper la prima delle tre partite di questo sabato di Serie A, valide per la 24a giornata.Italiano ritrova Simone Bastoni e Martin Erlic dopo la squalifica, a centrocampo non ci dovrebbero essere stravolgimenti mentre in attacco potrebbe tornare dal 1? Nzola nel tridente con Agudelo e Gyasi. Per D’Aversa pochi cambi rispetto all’undici di domenica scorsa, obbligati dalle squalifiche. Mancheranno infatti Brugman e Bani, al loro posto Hernani, in vantaggio su Grassi, e Osorio. Ecco lescelte dei due tecnici:(4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajili, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Agudelo, Nzola, Gyasi. All. Italiano.(4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Mihaila. All. D’Aversa. Foto: ...