L'accusa di De Luca: 'La fiammata di contagi colpa dei controlli inesistenti. Chiudo le scuole' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Una accusa che, a dire il vero, ha fatto più volte: "La fiammata di contagio che registriamo oggi è l'esatta conseguenza di un Paese abbandonato a se stesso. Fasce, controfasce, zone e controzone sono ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 febbraio 2021) Unache, a dire il vero, ha fatto più volte: "Ladio che registriamo oggi è l'esatta conseguenza di un Paese abbandonato a se stesso. Fasce, controfasce, zone e controzone sono ...

globalistIT : - SirFran86551509 : RT @Libero_official: La pesantissima accusa di Zakia, moglie dell'ambasciatore #Attanasio ucciso in #Congo: 'Tradito e venduto da qualcuno… - SALVATOREGIOAC2 : Luca Attanasio, la moglie accusa: «Tradito e venduto da qualcuno vicino alla nostra famiglia» - veratto_A : RT @Libero_official: La pesantissima accusa di Zakia, moglie dell'ambasciatore #Attanasio ucciso in #Congo: 'Tradito e venduto da qualcuno… - MaxN33901247 : RT @Libero_official: La pesantissima accusa di Zakia, moglie dell'ambasciatore #Attanasio ucciso in #Congo: 'Tradito e venduto da qualcuno… -