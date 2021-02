Il Pappagallo vince “Il Cantante Mascherato”: è Red Canzian (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Pappagallo vince la seconda edizione de “Il Cantante Mascherato“, sotto la maschera si celava Red Canzian. Nel rush finale dello show di Raiuno, Pappagallo ha avuto la meglio su Farfalla nell’ultima sfida. Il programma condotto da Milly Carlucci si è aperto con il ballottaggio che aveva chiuso la semifinale tra Orsetto e Farfalla, che ha portato alla vittoria di Farfalla. Il primo personaggio a togliere la maschera della serata è stato Orsetto che si è rivelato come l’attore Simone Montedoro. Pappagallo vince Il Cantante Mascherato, Red Canzian si aggiudica la seconda edizione dello show Poco prima di conoscere chi si celava dietro all’ingombrante costume, Orsetto si è esibito in duetto con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Illa seconda edizione de “Il“, sotto la maschera si celava Red. Nel rush finale dello show di Raiuno,ha avuto la meglio su Farfalla nell’ultima sfida. Il programma condotto da Milly Carlucci si è aperto con il ballottaggio che aveva chiuso la semifinale tra Orsetto e Farfalla, che ha portato alla vittoria di Farfalla. Il primo personaggio a togliere la maschera della serata è stato Orsetto che si è rivelato come l’attore Simone Montedoro.Il, Redsi aggiudica la seconda edizione dello show Poco prima di conoscere chi si celava dietro all’ingombrante costume, Orsetto si è esibito in duetto con ...

