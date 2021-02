Il Mit diventa Mims | Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Ile dei trasporti”: questo è il nuovo nome approvato oggi dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro Enrico Giovannini con il decreto-legge sulla riorganizzazione dei ministeri. “Il cambio di nome corrisponde ad una visione di sviluppo che ci allinea alle attuali politiche europee e ai principi del Next Generation Eu. L’obiettivo è promuovere una forte ripresa economica del Paese che sia sostenibile anche sul piano sociale e ambientale, come indicato dal Presidente Draghi, che ringrazio per aver sostenuto la proposta di modifica del nome del– ha affermato il Ministro ...