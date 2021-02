Grande Fratello Vip: Rosalinda Cannavò eliminata in semifinale (Di sabato 27 febbraio 2021) Adua De Vesco - US Endemol Shine Adua Del Vesco è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Adua Del Vesco al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa alla prima puntata di lunedì 14 settembre. - Dopo la terza puntata del 21 settembre, nella notte Adua si rende protagonista di pesanti confessioni con Massimiliano Morra, dando il la a quello che tutti chiamano AresGate (leggi qui). - Nella Casa e fuori, l’AresGate inizia a far discutere (tutte le info qui). - Durante una chiacchierata con Dayane Mello e Matilde Brandi, confida che Massimiliano Morra è gay (leggi qui). - Nella quarta puntata, in onda venerdì 25 settembre, va al televoto con Fulvio Abbate, Franceska Pepe e Massimiliano Morra. - Nella quinta puntata, in onda lunedì 28 settembre, resta nella Casa (viene eliminato Fulvio Abbate), ma va nuovamente in nomination (con altri sei ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 27 febbraio 2021) Adua De Vesco - US Endemol Shine Adua Del Vesco è una delle concorrenti delVip 5. Adua Del Vesco al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa alla prima puntata di lunedì 14 settembre. - Dopo la terza puntata del 21 settembre, nella notte Adua si rende protagonista di pesanti confessioni con Massimiliano Morra, dando il la a quello che tutti chiamano AresGate (leggi qui). - Nella Casa e fuori, l’AresGate inizia a far discutere (tutte le info qui). - Durante una chiacchierata con Dayane Mello e Matilde Brandi, confida che Massimiliano Morra è gay (leggi qui). - Nella quarta puntata, in onda venerdì 25 settembre, va al televoto con Fulvio Abbate, Franceska Pepe e Massimiliano Morra. - Nella quinta puntata, in onda lunedì 28 settembre, resta nella Casa (viene eliminato Fulvio Abbate), ma va nuovamente in nomination (con altri sei ...

CarloCalenda : Io ho “elogiato” la decisione di concentrare i vaccini in un’area se esplode un focolaio. Ho espresso un’opinione s… - QuiMediaset_it : Siete pronti per la semifinale di #GFVIP? In prima serata su #Canale5 @GrandeFratello - Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - Bea27221512 : Qua pure il grande fratello ci percula con “Zio PIERPA” ????????? #tzvip #gregorelli - _FiniraBene : RT @EIGHTSVOICE: nuovo gioco alcolico uno shottino di vodka ogni che vi compare in tl un tweet sul grande fratello nonostante abbiate silen… -