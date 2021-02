Covid: Salvini, 'Sputnik? Se funziona perché no' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb (Adnkronos) - Il vaccino Sputnik? "L'obiettivo è mettere in sicurezza i cittadini. Se funziona ed è usato in molti Paesi, per esempio l'Ungheria che è in Ue, perché no? Molti italiani in Russia, ambasciatore compreso, l'hanno fatto. Parere positivo anche da Burioni e Spallanzani". Lo ha detto Matteo Salvini a Zapping. "A San Marino, 35mila abitanti, dopo aver atteso invano i vaccini promessi da Italia e Ue si sono rivolti a Russia e Israele. Già arrivate le prime 7mila dosi", ha poi spiegato il leader della Lega. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb (Adnkronos) - Il vaccino? "L'obiettivo è mettere in sicurezza i cittadini. Seed è usato in molti Paesi, per esempio l'Ungheria che è in Ue,no? Molti italiani in Russia, ambasciatore compreso, l'hanno fatto. Parere positivo anche da Burioni e Spallanzani". Lo ha detto Matteoa Zapping. "A San Marino, 35mila abitanti, dopo aver atteso invano i vaccini promessi da Italia e Ue si sono rivolti a Russia e Israele. Già arrivate le prime 7mila dosi", ha poi spiegato il leader della Lega.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salvini Scuola senza requie. Prime chiusure ... che si appresta a varare il nuovo provvedimento per contrastare il Covid all'alba della terza ... dice Stefano Bonaccini, fino qualche giorno fa al fianco di Matteo Salvini nel chiedere che, laddove ...

Salvini come Trump nega l'emergenza: 'Aumentano i contagi perché si fanno più tamponi...' Finita (per ora) la parentesi europeista, Salvini vorrebbe fare come San Marino che "ha cominciato ... cercasse all'estero quello che serve per combattere il covid: la salute dei cittadini non ammette ...

Scuola senza requie. Prime chiusure Stretta in Campania, Marche e Puglia, il governo chiede lumi al Cts. Verso riapertura in zona gialla di cinema e teatri (dal 27 marzo). Nella bozza dpcm in zona rossa barbieri e parrucchieri saranno c ...

