Covid: Di Giorgi (Pd), 'riapertura teatri segnale di speranza' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb (Adnkronos) - "Come abbiamo sempre detto la riapertura dei luoghi di cultura deve rappresentare un punto fondamentale nelle strategie di ripartenza del Paese. Bene dunque l'annuncio del governo sulla riapertura dei teatri il 27 marzo". Lo dichiara la deputata dem Rosa Maria Di Giorgi, della presidenza del gruppo Pd alla Camera e componente della commissione Cultura. "Abbiamo un mese per predisporre tutto nel migliore dei modi approntando protocolli rigorosi che siano posti a tutela degli spettatori e della salute pubblica, andando incontro alle esigenze organizzative delle compagnie e delle strutture, ed offrendo sostegno adeguato in una fase delicata ad una categoria di lavoratori, quella del mondo dello spettacolo e della cultura che risulta indubbiamente tra le più colpite in questo anno di pandemia",

