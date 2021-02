Colliano | coronavirus in classe | scattano le chiusure

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto- Resteranno chiuse fino a domani, per svolgere le attività di sanificazioni dei locali, le scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale di. A stabilirlo, l’ordinanza numero 5, a firma del sindaco Adriano Goffredo, resa necessaria a seguito del contagio da covid-19, di un alunno frequentante la scuola primaria del plesso in località Coppe di. Contagio dache ha fatto scattare l’immediata chiusura della scuola da parte del primo cittadino e il blocco del servizio pubblico di trasporto dello scuolabus. Locali scolastici e autobus che nelle prossime ore verranno sottoposti a sanificazione e disinfezione per poi far riprendere le attività di didattica in presenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.