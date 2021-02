Chi è Simone Avincola Sanremo Giovani 2021: Età, Goal! e Instagram (Di venerdì 26 febbraio 2021) Avincola, vero nome Simone Avincola, è un giovane cantautore di origini romane finalista di AmaSanremo, famoso programma televisivo trasmesso su Rai Uno che dà la possibilità ai Giovani cantanti di partecipare a Sanremo Giovani. Avincola ha portato la sua canzone dal titolo “Goal!” alla finale del 17 dicembre ed è riuscito ad aggiudicarsi un posto per il 71° Festival di Sanremo 2021. Chi è Avincola? Nome: Simone Avincola Nome d’arte: Avincola Data di nascita: 1987 Età: 33 Anni Segno zodiacale: Informazione non disponibile Professione: Cantautore Luogo di nascita: Roma Altezza: Informazione non disponibile Peso: Informazione ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 26 febbraio 2021), vero nome, è un giovane cantautore di origini romane finalista di Ama, famoso programma televisivo trasmesso su Rai Uno che dà la possibilità aicantanti di partecipare aha portato la sua canzone dal titolo “” alla finale del 17 dicembre ed è riuscito ad aggiudicarsi un posto per il 71° Festival di. Chi è? Nome:Nome d’arte:Data di nascita: 1987 Età: 33 Anni Segno zodiacale: Informazione non disponibile Professione: Cantautore Luogo di nascita: Roma Altezza: Informazione non disponibile Peso: Informazione ...

