“Basta, taglia tutto”. Uomini e Donne, scatta la censura di Maria De Filippi. Certe immagini nessuno le vorrebbe vedere (Di venerdì 26 febbraio 2021) Una puntata ricca di colpi di scena quella di oggi a Uomini e Donne e che arriva a poche ore dalla pesantissima accusa di Gemma Galgani e Giorgio Manetti. La dama torinese, dalle colonne del settimanale Nuovo, non ha usato mezzi termini demolendo l’ex fidanzato. “Non capisco perché debba essere sempre così offensivo nei miei confronti, non vede le cose lucidamente”. E ancora: “Mi chiedo perché continui ad attaccarmi, forse lo trova gratificante! Io invece lo vedo come un uomo superficiale e privo di contenuti. Al di là del suo aspetto così solare, rimane davvero una persona mediocre. Preferirei che su quello che è successo tra di noi in passato calasse il silenzio totale”. Parole che arrivano dopo le molte accuse di Giorgio Manetti sempre dallo stesso giornale. Continua dopo la foto “Le auguro di trovare ciò che sta cercando; anche se credo che quello ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Una puntata ricca di colpi di scena quella di oggi ae che arriva a poche ore dalla pesantissima accusa di Gemma Galgani e Giorgio Manetti. La dama torinese, dalle colonne del settimanale Nuovo, non ha usato mezzi termini demolendo l’ex fidanzato. “Non capisco perché debba essere sempre così offensivo nei miei confronti, non vede le cose lucidamente”. E ancora: “Mi chiedo perché continui ad attaccarmi, forse lo trova gratificante! Io invece lo vedo come un uomo superficiale e privo di contenuti. Al di là del suo aspetto così solare, rimane davvero una persona mediocre. Preferirei che su quello che è successo tra di noi in passato calasse il silenzio totale”. Parole che arrivano dopo le molte accuse di Giorgio Manetti sempre dallo stesso giornale. Continua dopo la foto “Le auguro di trovare ciò che sta cercando; anche se credo che quello ...

