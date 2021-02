All Star Game NBA: Kevin Durant rinuncia, al suo posto Domantas Sabonis. Jayson Tatum titolare (Di sabato 27 febbraio 2021) Arrivano altre novità per l’All Star Game, che evolve nella composizione modificata degli elementi che lo comporranno. Dopo l’uscita di scena di Anthony Davis, rimpiazzato da Devin Booker, ne arriva un’altra di rilevante pesantezza. Sarà infatti Kevin Durant a rinunciare alla partita delle stelle. Il giocatore dei Brooklyn Nets, infatti, dovrà rimanere fermo fino a tutta la pausa dedicata all’evento per via del problema al bicipite femorale sinistro che già lo affligge. In conseguenza di ciò, per quanto riportato da Adrian Wojnarowski della ESPN, è stato chiamato Domantas Sabonis, che continua a tenere alto il buon nome della sua famiglia, visti anche i trascorsi del padre Arvydas, il Principe del Baltico. Alla sua seconda chiamata da All Star, viaggia ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) Arrivano altre novità per l’All, che evolve nella composizione modificata degli elementi che lo comporranno. Dopo l’uscita di scena di Anthony Davis, rimpiazzato da Devin Booker, ne arriva un’altra di rilevante pesantezza. Sarà infattire alla partita delle stelle. Il giocatore dei Brooklyn Nets, infatti, dovrà rimanere fermo fino a tutta la pausa dedicata all’evento per via del problema al bicipite femorale sinistro che già lo affligge. In conseguenza di ciò, per quanto riportato da Adrian Wojnarowski della ESPN, è stato chiamato, che continua a tenere alto il buon nome della sua famiglia, visti anche i trascorsi del padre Arvydas, il Principe del Baltico. Alla sua seconda chiamata da All, viaggia ...

SkySportNBA : ?? KOBE BRYANT PASSA JORDAN ?? Come miglior marcatore dell’All Star Game ?? #AccaddeOggi: #26Febbraio 2012 #SkyNBA… - OA_Sport : Kevin Durant non sarà all'All Star Game. Al suo posto Domantas Sabonis - daniele_star_ : Mah, per me sta cosa dei duetti è stata una grossa cagata. Chissà perché all'estero non hanno bisogno di ste robe #IlCantanteMascherato - mazzola_simone : Retroscena veri oltre al nostro inutile vaneggiare sugli all star. - SportandoIT : All-Star Game: Jayson Tatum promosso tra i titolari, Sabonis tra le riserve -