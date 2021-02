A giugno arriva il primo romanzo di Quentin Tarantino (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA – Uscirà in contemporanea mondiale a giugno il primo romanzo di Quentin Tarantino. Si chiama ‘C’era una volta a Hollywood’, come il suo ultimo film, e sarà pubblicato da La nave di Teseo. “Questo romanzo è un grande atto d’amore nei confronti del cinema e della cultura italiana- ha detto Elisabetta Sgarbi, publisher della Nave di Teseo- e conferma la convinzione che ho avuto sin dagli anni Novanta, quando pubblicai la sceneggiatura di Pulp Fiction, che Quentin Tarantino è uno scrittore straordinario, oltre che il regista che conosciamo”.La nave di Teseo ha chiuso un accordo con l’agenzia William Morris per il romanzo e un saggio. “Contestualmente alla pubblicazione del romanzo, inizieremo a riproporre le sue sceneggiature, a partire da Pulp Fiction, che uscirà in luglio– ha aggiunto Sgarbi- Il catalogo che in questi giorni festeggia i cinque anni dalla pubblicazione del primo libro di Umberto Eco, dunque, dopo l’autobiografia di Woody Allen e quella di Oliver Stone, si arricchisce ulteriormente di una nuova voce che dal cinema incontra la letteratura”. Leggi su dire (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA – Uscirà in contemporanea mondiale a giugno il primo romanzo di Quentin Tarantino. Si chiama ‘C’era una volta a Hollywood’, come il suo ultimo film, e sarà pubblicato da La nave di Teseo. “Questo romanzo è un grande atto d’amore nei confronti del cinema e della cultura italiana- ha detto Elisabetta Sgarbi, publisher della Nave di Teseo- e conferma la convinzione che ho avuto sin dagli anni Novanta, quando pubblicai la sceneggiatura di Pulp Fiction, che Quentin Tarantino è uno scrittore straordinario, oltre che il regista che conosciamo”.La nave di Teseo ha chiuso un accordo con l’agenzia William Morris per il romanzo e un saggio. “Contestualmente alla pubblicazione del romanzo, inizieremo a riproporre le sue sceneggiature, a partire da Pulp Fiction, che uscirà in luglio– ha aggiunto Sgarbi- Il catalogo che in questi giorni festeggia i cinque anni dalla pubblicazione del primo libro di Umberto Eco, dunque, dopo l’autobiografia di Woody Allen e quella di Oliver Stone, si arricchisce ulteriormente di una nuova voce che dal cinema incontra la letteratura”.

