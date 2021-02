Uomini e Donne, anticipazioni: la scelta di Riccardo e Roberta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Durante la registrazione di Uomini e Donne di ieri, due grandi protagonisti del Trono Over avrebbero deciso di uscire dal famoso programma di Canale 5 insieme. La scelta di Riccardo e Roberta è stata annunciata dalle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News che ha svelato il tanto atteso finale per questa coppia che ha vissuto grandi tira e molla durante la partecipazione al dating show. La scelta di Riccardo e Roberta Il percorso all'interno di Uomini e Donne si è concluso nella gioranta di ieri, 24 febbraio 2021, per due volti molto conosciuti del Trono Over. Riccardo Guarnieri si è finalmente deciso a scegliere la bella Roberta Di Padua nonostante i tanti alti ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Durante la registrazione didi ieri, due grandi protagonisti del Trono Over avrebbero deciso di uscire dal famoso programma di Canale 5 insieme. Ladiè stata annunciata dallefornite da Il Vicolo delle News che ha svelato il tanto atteso finale per questa coppia che ha vissuto grandi tira e molla durante la partecipazione al dating show. LadiIl percorso all'interno disi è concluso nella gioranta di ieri, 24 febbraio 2021, per due volti molto conosciuti del Trono Over.Guarnieri si è finalmente deciso a scegliere la bellaDi Padua nonostante i tanti alti ...

