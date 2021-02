Un fratello | Mentana occhi lucidi ad ' Oggi è un altro giorno' | mai visto così

zazoomblog : Mentana si commuove a “Oggi è un altro giorno”: «Lamberto Sposini? Un fratello per me» - #Mentana #commuove #“Oggi… - GossipItalia3 : Mentana si commuove a “Oggi è un altro giorno”: «Lamberto Sposini? Un fratello per me» #gossipitalianews - brunosavorelli : @AndreaSpanu6 @lauracesaretti1 nooo la 7 e' l'unica TV che fa servizio pubblico 'molto spesso' grazie a la7 e a… -

Ultime Notizie dalla rete : fratello Mentana

È un, e quando unnon sta bene provi un gran dispiacere", ha detto commosso. Leggi anche l'articolo > Covid, Enrico: "Italiani sono elettori, non bambini a cui ...... un amico del cuore con gli alti e bassi della vita, per me è un, e quando non sta bene ti fa preoccupare e dispiacere". (aggiornamento di Davide Giancristofaro) ENRICO"MIA PRIMA ...Nel corso della sua intervista con Serena Bortone, Enrico Mentana ha raccontato alcuni retroscena della sua vita privata ...Enrico Mentana è stato ospite nello studio di Oggi è un altro giorno, dove ha ricordato l'amico Lamberto Sposini.