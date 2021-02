Torino | Baselli annuncia | “Sono positivo al Covid | sto bene”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Il centrocampista delDaniele, tramite Instagram, ha confermato di essere risultatoal-19 dopo i test effettuati nelle ultime ore: "al. Sto, ho iniziato il periodo di quarantena a casa. Grazie per il vostro affetto". Queste le parole del classe '92 tramite un post social, il centrocampista granata si aggiunge al gruppo di 7 giocatori risultati positivi nei giorni scorsi. Ricordiamo che nelle ultime ore è uscito il comunicato della Lega che ha ufficializzato il rinvio della sfida frae Sassuolo, match inizialmente in programma domani sera.caption id="attachment 460877" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption ITA Sport Press.

Solo tra i calciatori del Torino, sono almeno sette i positivi: tra loro il capitano Andrea Belotti e il centrocampista Daniele Baselli, l'ultimo in ordine di tempo ad annunciare il contagio. Al momento sono sette i calciatori positivi nel Torino tra cui Linetty, che ha dovuto saltare l'ultima sfida di campionato, capitan Belotti, Singo e Baselli, più Bremer. Tramite un comunicato ufficiale la Lega di Serie A ha deciso di rinviare il match tra Torino-Sassuolo.