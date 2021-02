Tagli capelli corti 2021/2022: idee grunge dalla sfilata di N°21 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Se pensiamo soprattutto ai Tagli capelli corti, protagonisti della sfilata A/I 2021 2022 di N°21. Il beauty backstage, nel quale potrete entrare visitando la nostra GALLERY, è un trionfo di nuove dimensioni per quanto riguarda i Tagli e le pieghe. Hairlook gender fluid, che scolpiscono teste femminili e maschili. Il denominatore comune è la creazione di una texture un po’ grunge, adattata poi ad hoc per valorizzare ogni stile. E personalità. idee nate e realizzate dal team artistico Toni&Guy che ha partecipato nel backstage alla creazione degli hairlook insieme a Paolo Soffiatti. E con il contribuito di Fabrizio Palmieri. Sguardi alati e nuovi bob nel backstage di N°21 A/I 2021 ... Leggi su amica (Di giovedì 25 febbraio 2021) Se pensiamo soprattutto ai, protagonisti dellaA/Idi. Il beauty backstage, nel quale potrete entrare visitando la nostra GALLERY, è un trionfo di nuove dimensioni per quanto riguarda ie le pieghe. Hairlook gender fluid, che scolpiscono teste femminili e maschili. Il denominatore comune è la creazione di una texture un po’, adattata poi ad hoc per valorizzare ogni stile. E personalità.nate e realizzate dal team artistico Toni&Guy che ha partecipato nel backstage alla creazione degli hairlook insieme a Paolo Soffiatti. E con il contribuito di Fabrizio Palmieri. Sguardi alati e nuovi bob nel backstage diA/I...

