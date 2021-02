(Di giovedì 25 febbraio 2021)è stata nominata. Durante il governo Conte 1 era presidente della Commissione diritti umani. E quella scelta fu criticatissima perchè la senatrice spezzina si era resa protagonista di numerosi e discutibilissimi episodi. A partire da quel like, per cui poi si scusò, a chi su Facebook invocava iper gli stranieri.era diventata famosa per aver messo un “mi piace” ad un commento su Facebook di un utente che aveva scritto, in riferimento all’assegnazione delle case popolari a cittadini di origine straniera «certe persone andrebbero eliminate dgraduatoria dal tenore di vita che hanno. E poi vogliono la casa popolare. Un forno gli darei». In seguito la ...

stanzaselvaggia : Il sottosegretario alla difesa Stefania Pucciarelli. (ne riassumevo il BRILLANTE curriculum qui, nel 2018) - Rinaldi_euro : Nicola Molteni, Claudio Durigon, Tiziana Nisini, Alessandro Morelli, Rossano Sasso, Stefania Pucciarelli, Lucia Bon… - RRmpinero : RT @ciropellegrino: Vi presento Stefania #Pucciarelli, nuovo sottosegretario alla Difesa nel governo #Draghi. - a_iervolino : RT @stanzaselvaggia: Il sottosegretario alla difesa Stefania Pucciarelli. (ne riassumevo il BRILLANTE curriculum qui, nel 2018) https://t.c… - neXtquotidiano : Stefania Pucciarelli: la sottosegretaria alla Difesa che approvava chi voleva i forni per i migranti… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Pucciarelli

Economia e Finanze Ministro: " Dott. Daniele FRANCO Sottosegretari di Stato " On. Laura CASTELLI - viceministro " On. Claudio DURIGON " Prof.ssa Maria Cecilia GUERRA " Dott.ssa ...... Manlio Di Stefano, Benedetto Della Vedova; Interno Nicola Molteni, Ivan Scalfarotto, Carlo Sibilia; Giustizia Anna Macina, Francesco Paolo Sisto Difesa Giorgio Mulè,; ...AGI - "Io sono convinto di una cosa: la forza con cui il premier Draghi si troverà meglio a lavorare, saremo noi", sostiene in un colloquio con il Corriere della Sera il segretario del Carroccio Matte ...'Inizia per me una nuova avventura - ha scritto su Facebook subito dopo la nomina - come Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa del Governo Draghi. Sono molto emozionata e altrettanto dete ...