“Soft Power” | un libro sull' arte della diplomazia culturale

ROMA (ITALPRESS) – E' uscito in libreria il volume "Soft Power e l'arte della diplomazia culturale", opera dell'imprenditore ed esperto di relazioni istituzionali Gaetano Castellini Curiel. Nel volume dell'Editoriale Le Lettere, Castellini traccia il percorso evolutivo della diplomazia culturale nell'ambito delle politiche di Soft Power, ricostruendo come gli Stati abbiano utilizzato lo scambio di idee, informazioni e arte per sviluppare la propria capacità di attrazione su altri membri della comunità internazionale, influenzandone il comportamento senza ricorrere a strumenti diretti di pressione militare o economica. Nel corso dei secoli, diverse nazioni hanno compreso ...

