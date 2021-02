SNAI - Sanremo | Colapesce-Dimartino contro la “corazzata” dei talent

(Di giovedì 25 febbraio 2021) (Milano, 25 febbraio 2021) - Tra i favoriti dei betting analyst anche i Maneskin, la vittoria di Madame o dei Coma Cose a 10 volte la scommessa - Orietta Berti “candidata” all'ultimo posto, Max Gazzè punta al Premio della Critica. Cantautori indie vs. star deishow. Sarà questa la sfida sul palco della 71ª edizione del Festival di: a pochi giorni dall'inizio della kermesse, in programma dal 2 al 6 marzo, i betting analyst dilanciano gli "outsider", favoriti a 5,50. Il duo siciliano punta a sfatare la "maledizione" del favorito della vigilia che colpì Ultimo nel 2019 (edizione vinta a sorpresa da Mahmood) e si piazza in cima alla lavagna del vincente, davanti al rapper torinese Willie Peyote, a 7,50. Stessa quota anche per la band de La Rappresentante di ...

Redazione Jamma

2021, le quote per la vittoria finale Partiamo dall'idea che si fa la, la società pare, stando alle quote aggiornate ad oggi, non vedere un gran favorito, eccole: Francesco Renga " 25.