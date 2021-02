Serena Enardu: il padre dell’ex tronista ricoverato in ospedale, il messaggio sulle sue condizioni di salute (Di giovedì 25 febbraio 2021) Momenti di grande apprensione per la famiglia di Serena Enardu: l’ex tronista ha fatto sapere che il padre è stato ricoverato, e ora si trova all’ospedale Brotzu di Cagliari dove sono in corso accertamenti. Con un messaggio sui social, l’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato ai fan le condizioni di salute del genitore. Il padre di Serena e Elga Enardu ricoverato a Cagliari Il padre di Serena e Elga Enardu, volti noti della trasmissione di Maria De Filippi Uomini e Donne, è stato ricoverato d’urgenza per un problema non meglio specificato. Entrambe, attraverso i rispettivi profili Instagram, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Momenti di grande apprensione per la famiglia di: l’exha fatto sapere che ilè stato, e ora si trova all’Brotzu di Cagliari dove sono in corso accertamenti. Con unsui social, l’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato ai fan ledidel genitore. Ildie Elgaa Cagliari Ildie Elga, volti noti della trasmissione di Maria De Filippi Uomini e Donne, è statod’urgenza per un problema non meglio specificato. Entrambe, attraverso i rispettivi profili Instagram, ...

PasqualeMarro : Serena Enardu: un grave dramma colpisce la sua vita - zazoomblog : “Così è dura..” Serena Enardu parla della situazione dolorosa che sta vivendo la sua famiglia. Cosa succede - #“Co… - zazoomblog : “È dura non posso neanche stargli vicino”. Serena Enardu dramma in famiglia: cosa sta succedendo - #posso #neanche… - zazoomblog : Il padre di Serena Enardu ricoverato durgenza: Ieri non riusciva a parlare è dura non stargli vicino - #padre… - TeamElia3 : Stefy che imita Serena Enardu perfettamente ?? #tzvip -