Processo Rinascita Scott, il procuratore Gratteri chiede 84 condanne fino a 20 anni e sei assoluzioni (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nell'aula bunker di Lamezia Terme, al termine della requisitoria le richieste di pena le ha formulate personalmente il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, per i 90 imputati del Processo "Rinascita Scott" che hanno scelto il rito abbreviato. Dopo la ricostruzione dell'inchiesta fatta dai sostituti Antonio De Bernardo, Annamaria Frustaci e Andrea Mancuso, il capo della Dda ha chiesto 84 condanne e 6 assoluzioni nel Processo alle cosche di Vibo Valentia e ai colletti bianchi. I principali imputati dell'inchiesta hanno scelto il rito ordinario. Tuttavia, anche in questo troncone ci sono diversi boss del vibonese e uomini di fiducia del mammasantissima Luigi Mancuso detto "lo zio". Come il suo braccio destro, Pasquale Gallone, per il quale la ...

