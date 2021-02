Ostia | nascondevano in auto un panetto di hashish e 1 200€ in contanti | arrestati 3 pusher

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Vanno avanti senza sosta i controlli dei Carabinieri diper la prevenzione e la repressione dei reati. Nella sola giornata di ieri, gli agenti hanno tratto in arresto 3 persone. 3 arresti per spaccio Nel corso della mattinata infatti, i Carabinieri dihanno fermato, mentre percorreva via dei Quinqueremi, una vettura con a bordo 3 persone. I tre, 2 uomini ed 1 donna, tutti già gravati da precedenti, sono apparsi da subito molto nervosi, tanto da indurre i militari a sottoporli a perquisizione. L’attività ha consentito di rinvenire, occultato sotto il sedile del veicolo, 1didel peso di circa 50 grammi. Inoltre sono stati trovati e sequestrati: un ulteriore frammento della medesima sostanza stupefacente che era occultato negli indumenti intimi di uno degli uomini; nonché la somma contante di ...

Gli arrestati sono stati fermati durante un controllo mentre percorrevano via delle Quinqueremi. La droga, il denaro e il materiale per la preparazione dello stupefacente sono stati sequestrati dai ca ...