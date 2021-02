Orban scrive a Meloni: «Siamo al vostro fianco, condividiamo valori e visione» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non contano la vittoria o la sconfitta, che non sono mai né «definitive» né «fatali». Ma «se Siamo pronti a continuare la lotta». Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ha scritto una lettera a Giorgia Meloni, rinnovando a lei e a FdI il sostegno e la volontà di collaborazione di Fidesz – Alleanza Civica Ungherese, il partito di cui Orban è presidente. «Una sola cosa conta: continuare la lotta» «Onorevole Presidente – scrive Orban alla leader di FdI – vorrei cogliere l’occasione in questo periodo difficile per ribadire la nostra disponibilità a cooperare con Lei e il Suo partito. Dopo aver passato sedici anni all’opposizione, ho imparato che la vittoria non è mai definitiva e la sconfitta non è mai fatale». Per Orban «conta una cosa sola: se Siamo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non contano la vittoria o la sconfitta, che non sono mai né «definitive» né «fatali». Ma «sepronti a continuare la lotta». Il primo ministro ungherese, Viktor, ha scritto una lettera a Giorgia, rinnovando a lei e a FdI il sostegno e la volontà di collaborazione di Fidesz – Alleanza Civica Ungherese, il partito di cuiè presidente. «Una sola cosa conta: continuare la lotta» «Onorevole Presidente –alla leader di FdI – vorrei cogliere l’occasione in questo periodo difficile per ribadire la nostra disponibilità a cooperare con Lei e il Suo partito. Dopo aver passato sedici anni all’opposizione, ho imparato che la vittoria non è mai definitiva e la sconfitta non è mai fatale». Per«conta una cosa sola: se...

