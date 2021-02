Marconi: “Serve alchimia per vincere i campionati. Catanzaro? Puniti da un episodio” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ivan Marconi l'ultimo baluardo del Palermo.Il difensore rosanero, proveniente dal Monza, ha dimostrato a più riprese di essere una pedina fondamentale nella difesa di Roberto Boscaglia. Il centrale classe '89 è tornato a disposizione dopo un infortunio che lo aveva tenuto lontano dal campo per qualche tempo e adesso ha intenzione di recuperare la giusta forma fisica in vista del prosieguo del campionato. Il calciatore bresciano, nel corso dell'intervista rilasciata a "Siamo Aquile" in onda su Trm, ha detto la sua in merito alla stagione corrente e ai propri obiettivi futuri."Sto pian piano riprendendo la mia forma fisica dato che sono stato fuori per quasi due mesi, non è semplice ma lo staff tecnico mi ha gestito bene. Essendo un infortunio al polpaccio c'è il rischio che ricapiti e quindi si cerca di gestirmi al meglio. Catanzaro? Vado di pari passo ... Leggi su mediagol (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ivanl'ultimo baluardo del Palermo.Il difensore rosanero, proveniente dal Monza, ha dimostrato a più riprese di essere una pedina fondamentale nella difesa di Roberto Boscaglia. Il centrale classe '89 è tornato a disposizione dopo un infortunio che lo aveva tenuto lontano dal campo per qualche tempo e adesso ha intenzione di recuperare la giusta forma fisica in vista del prosieguo del campionato. Il calciatore bresciano, nel corso dell'intervista rilasciata a "Siamo Aquile" in onda su Trm, ha detto la sua in merito alla stagione corrente e ai propri obiettivi futuri."Sto pian piano riprendendo la mia forma fisica dato che sono stato fuori per quasi due mesi, non è semplice ma lo staff tecnico mi ha gestito bene. Essendo un infortunio al polpaccio c'è il rischio che ricapiti e quindi si cerca di gestirmi al meglio.? Vado di pari passo ...

WiAnselmo : Marconi: 'Serve alchimia per vincere i campionati. Catanzaro? Puniti da un episodio' - Mediagol : Marconi: 'Serve alchimia per vincere i campionati. Catanzaro? Puniti da un episodio' - be_marconi : RT @tempoweb: Serve un #lockdown dei #virologi Meloni pesciaiola bufera sul prof di Siena #varianteinglese nel #Lazio altre zone rosse Ecco… - unaserpe : Scopro pochi giorni fa che non ho mai ritirato il diploma e serve al commercialista. Dato che dovrò quindi tornare… - marconi_stefano : RT @valeriafedeli: Il primo investimento indicato da #Draghi è sull’istruzione. Significa avere visione di cosa serve davvero all’Italia. P… -