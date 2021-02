LIVE Berlin Recycling-Trento 1-3, Champions League volley in DIRETTA. Abdel Aziz trascina l’Itas a un passo dalla semifinale (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.30: Grazie per averci seguito, appuntamento alla gara di ritorno in programma giovedì prossimo alle 19 a Trento 21.29 Autentico mattatore del match è stato Abdel Aziz con 28 punti, bene i centrali: 12 punti Lisinac, 11 Podrascanin, 10 punti per Lucarelli. In casa Berlin 18 punti Carle, 16 Patch, 12 Tuia 21.27: Trento vince 3-1 (25-19, 25-23, 26-28, 25-17) sul campo del Berlino 21.26: Partita complicata per Trento che in realtà se la è complicata da sola nella parte centrale commettendo una valanga di errori. Abdel Aziz, nominato Mvp, ha letteralmente preso per mano l’0Itas trascinandola ad un successo molto importante. Basteranno due set nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.30: Grazie per averci seguito, appuntamento alla gara di ritorno in programma giovedì prossimo alle 19 a21.29 Autentico mattatore del match è statocon 28 punti, bene i centrali: 12 punti Lisinac, 11 Podrascanin, 10 punti per Lucarelli. In casa18 punti Carle, 16 Patch, 12 Tuia 21.27:vince 3-1 (25-19, 25-23, 26-28, 25-17) sul campo delo 21.26: Partita complicata perche in realtà se la è complicata da sola nella parte centrale commettendo una valanga di errori., nominato Mvp, ha letteralmente preso per mano l’0Itasndola ad un successo molto importante. Basteranno due set nel ...

zazoomblog : LIVE Berlin Recycling-Trento 1-2 Champions League volley in DIRETTA. Itas avanti nel terzo set: 15-12 - #Berlin… - zazoomblog : LIVE Berlin Recycling-Trento Champions League volley in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Berlin #Recycling… - yumifurusawa : Spiritual (Live In Berlin / 1963) - John Coltrane???????????? -