L' agenda delle minc***e Toninelli fuori controllo con l' inviato di Striscia | raptus in mezzo alla strada | Video

Il senatore Danilo Toninelli minaccia scherzosamente di tirare un libretto in testa all'inviato di Striscia la notizia, forse perché la figuraccia del Movimento 5 Stelle (e dei partiti tutti) è troppo grande persino per l'ex ministro delle gaffe. Il nuovo governo di Mario Draghi si è formato, con il benestare della maggior parte dei partiti che si sono uniti pur avendo dichiarato l'esatto opposto fino a qualche mese fa, ricorda Roberto Lipari, inviato del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci. Per questo va in missione nelle vie limitrofe ai palazzi del potere romani per consegnare a qualche protagonista politico "l'agenda delle minch***e", dove annotarsi quello che si dice giorno per giorno ed evitare di contraddirsi anche in maniera clamorosa.

Ultime Notizie dalla rete : agenda delle Morto Antonio Catricalà, il servitore dello Stato tra diritto e politica ... capace di dire una cosa che tutti noi dovremmo appuntarci ogni giorno nella nostra agenda: 'Ciò ... Delle cui potenzialità, da calabrese di razza, era arciconvinto e univa a questa convinzione anche ...

Perché Franco Gabrielli è stato scelto da Draghi come sottosegretario ai Servizi e alla sicurezza del Paese Uno dei primi incontri nell'agenda del premier, in cui s'è discusso di temi e problemi legati alla ...di coniugare la necessità di controllare le piazze con l'esigenza di comprendere le ragioni delle ...

Innovazione digitale della PA: perché il 2021 sarà l'anno decisivo Agenda Digitale Rep. Congo: Fassino, 'Africa priorità, onoriamo così Attanasio e Iacovacci' Roma, 24 feb. Adnkronos) – Occorre "rendere consapevole la società italiana che l'Africa non è un continente lontano, che l'Africa non è un continente che si caratterizza soltanto per criticità, che l ...

Bilancio e streaming in consiglio BADIA POLESINELa discussione della mozione voluta dalle minoranze per ottenere la trasmissione dei consigli comunali in streaming si terrà domani quando l'assemblea cittadina tornerà in aula ...

