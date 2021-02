La Pupa e il Secchione, Matteo Pisano fidanzato? Solo online! (Di giovedì 25 febbraio 2021) Scopriamo ancora i protagonisti della trasmissione televisiva La Pupa e il Secchione: Matteo Pisano fidanzato? Solo online, la risposta. (screenshot video)Classe 1996, una laurea in Fisica conseguita a 22 anni, Matteo Pisano – uno dei protagonisti del reality La Pupa e il Secchione – dopo la laurea, conseguita presso l’Università degli studi di Genova, ha intrapreso un dottorato di ricerca in Portogallo. Quindi ha ottenuto un premio dall’Istituto di Fisica nazionale di Roma, con un’invenzione tesa al risparmio energetico. Insomma, probabilmente di pensare alle ragazze non ha avuto presumibilmente nemmeno il tempo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La Pupa e il ... Leggi su ck12 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Scopriamo ancora i protagonisti della trasmissione televisiva Lae ilonline, la risposta. (screenshot video)Classe 1996, una laurea in Fisica conseguita a 22 anni,– uno dei protagonisti del reality Lae il– dopo la laurea, conseguita presso l’Università degli studi di Genova, ha intrapreso un dottorato di ricerca in Portogallo. Quindi ha ottenuto un premio dall’Istituto di Fisica nazionale di Roma, con un’invenzione tesa al risparmio energetico. Insomma, probabilmente di pensare alle ragazze non ha avuto presumibilmente nemmeno il tempo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lae il ...

