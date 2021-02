(Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nel mese dil’segnala un aumento dellasia per le(da 88,3 a 93,2) sia per i(da 100,7 a 101,4). Per lemanifatturiere l’indice recupera la flessione dovuta all’emergenza sanitaria riportandosi al di sopra del livello registrato a2020; anche per il comparto delle costruzioni il recupero è completo mentre per i servizi e il commercio al dettaglio, nonostante il deciso aumento di, i livelli rimangono ancora lontani da quelli precedenti la crisi. Per quanto attiene ai– spiega l’Istituto di statistica – l’aumento dell’indice diè trainato dal marcato miglioramento delle attese sulla situazione economica generale e di ...

Agenpress : Istat, sale fiducia consumatori e imprese a febbraio - AnsaSardegna : Istat: sale livello istruzione ma ancora troppe poche lauree. Dimezzata presenza analfabeti e meno persone senza ti… - ValerioMBonelli : RT @UAAR_it: Il quadro Istat 2008/2019 su matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi ci dice che le “radici cristiane” sono solo presu… - FabioRocco86 : RT @UAAR_it: Il quadro Istat 2008/2019 su matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi ci dice che le “radici cristiane” sono solo presu… - raindog2054 : RT @UAAR_it: Il quadro Istat 2008/2019 su matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi ci dice che le “radici cristiane” sono solo presu… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat sale

Agenzia ANSA

Nel mese di febbraio l'segnala un aumento della fiducia sia per le imprese (da 88,3 a 93,2) sia per i consumatori (da ... In particolare, nel settore manifatturiero l'indice di fiduciada 95,6 ...A febbraio è in aumento la fiducia sia per le imprese sia per i consumatori. L'stima un rialzo dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 100,7 a 101,4) e dell'...di fiduciada 95,6 ...(Teleborsa) – Nel mese di febbraio l’Istat segnala un aumento della fiducia sia per le imprese (da 88,3 a 93,2) sia per i consumatori (da 100,7 a 101,4). Per le imprese manifatturiere ...A febbraio è in aumento la fiducia sia per le imprese sia per i consumatori. L'Istat stima un rialzo dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 100,7 a 101,4) e dell'indice composito del cli ...