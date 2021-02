GfVip, Dayane chiede scusa a Stefania: il pubblico resta scioccato (Di giovedì 25 febbraio 2021) La finale del GfVip si avvicina, e forse per questo o semplicemente perché in cuor suo ne sentiva il bisogno, fatto stà che Dayane Mello ha scioccato il pubblico. Ha chiesto scusa a Stefania. LEGGI ANCHE: — Francesco Oppini rivela: ecco chi vincerà il GfVip… non sarà Tommaso Un chiarimento semplice e sincero, quello avvenuto tra le due concorrenti, su vecchi episodi. Dayane si è scusata per aver detto che Stefania era appesa a Tommaso. Shock: "Ti chiedo scusa se ho detto che eri appiccicata a Tommaso"La nascita delle "cose momentanee" #GfVip #sovip #tzvip pic.twitter.com/RsnCHT9hMD— Il Grande Flagello (@grande flagello) February 25, 2021 La Orlando accetta e apprezza le ... Leggi su funweek (Di giovedì 25 febbraio 2021) La finale delsi avvicina, e forse per questo o semplicemente perché in cuor suo ne sentiva il bisogno, fatto stà cheMello hail. Ha chiesto. LEGGI ANCHE: — Francesco Oppini rivela: ecco chi vincerà il… non sarà Tommaso Un chiarimento semplice e sincero, quello avvenuto tra le due concorrenti, su vecchi episodi.si èta per aver detto cheera appesa a Tommaso. Shock: "Ti chiedose ho detto che eri appiccicata a Tommaso"La nascita delle "cose momentanee" ##sovip #tzvip pic.twitter.com/RsnCHT9hMD— Il Grande Flagello (@grande flagello) February 25, 2021 La Orlando accetta e apprezza le ...

fanpage : #Gfvip, Dayane scoppia in lacrime dopo lo scontro con Tommaso - lapinella : Comunque ritornando a bomba, Stefania e’ la mia queen e Giulia la mia princess, quindi? Non posso giocare con voi,… - fanpage : #Gfvip, aereo per Dayane Mello, idolo del pubblico femminile - _rainbow_Larry_ : RT @Trash20202: Dayane: 'Rosalinda è sempre triste.' Con Andrea Zelletta ride e scherza. Con Tommy ride di cuore. Con Pier anche. Con Zeng… - GM19761 : RT @Trash20202: Dayane: 'Rosalinda è sempre triste.' Con Andrea Zelletta ride e scherza. Con Tommy ride di cuore. Con Pier anche. Con Zeng… -