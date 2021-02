Daniele Coletta online con il brano “Tasto rotto”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) “” è il nuovo singolo di: ilè disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali In rotazione radiofonica “” (Cantieri sonori / Artist First), il nuovo singolo di, già sulle piattaforme digitali.è unscritto dastesso insieme al produttore e autore Marco… L'articolo Corriere Nazionale.

"Tasto rotto" è il nuovo singolo di Daniele Coletta: il brano è disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali In rotazione radiofonica "TASTO ROTTO" (Cantieri sonori / Artist First ...