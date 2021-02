Covid, spunta una nuova variante a New York: allarme per gli Usa (Di giovedì 25 febbraio 2021) Preoccupa la scoperta di una nuova variante di Covid-19 a New York. A far paura è la possibile riduzione dell’efficacia dei vaccini sul nuovo Coronavirus. Dopo un’accurata analisi dei tamponi spunta a New York una nuova variante del Covid-19, che getta nella preoccupazione tutti gli Usa. Ad annunciarlo ci hanno pensato i ricercatori del Columbia L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Preoccupa la scoperta di unadi-19 a New. A far paura è la possibile riduzione dell’efficacia dei vaccini sul nuovo Coronavirus. Dopo un’accurata analisi dei tamponia Newunadel-19, che getta nella preoccupazione tutti gli Usa. Ad annunciarlo ci hanno pensato i ricercatori del Columbia L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid spunta Emergenza Covid: a New York spunta variante B.1.526 che può indebolire efficacia vaccini Mentre il presidente statunitense Joe Biden annuncia l'estensione dell'emergenza nazionale a causa del Covid oltre la deadline del 1 marzo, emerge il diffondersi a New York di una nuova variante del virus, denominata B.1.526. A riportarlo è il New York Times facendo riferimento a due team di ricerca (...

