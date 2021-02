Covid: Puglia, nuovi casi in crescita, 1.154 su 10256 test, 27 morti e 1245 guariti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Bari, 25 feb. (Adnkronos) – Sono in netta crescita i nuovi casi positivi al Covid 19 oggi in Puglia a fronte di una lieve diminuzione del numero dei test. Lieve aumento anche per i decessi. Anche i guariti aumentano in numero di poco superiore a quello dei nuovi contagi. E’ il quadro non confortante che emerge dal bollettino epidemiologico quotidiano sul coronavirus stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Su 10.256 test per l’infezione sono stati registrati 1.154 casi positivi: 420 in provincia di Bari, 85 in provincia di Brindisi, 78 nella provincia BAT, 235 in provincia di Foggia, 99 in provincia di Lecce, 233 in provincia di Taranto, ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 25 febbraio 2021) Bari, 25 feb. (Adnkronos) – Sono in nettapositivi al19 oggi ina fronte di una lieve diminuzione del numero dei. Lieve aumento anche per i decessi. Anche iaumentano in numero di poco superiore a quello deicontagi. E’ il quadro non confortante che emerge dal bollettino epidemiologico quotidiano sul coronavirus stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Su 10.256per l’infezione sono stati registrati 1.154positivi: 420 in provincia di Bari, 85 in provincia di Brindisi, 78 nella provincia BAT, 235 in provincia di Foggia, 99 in provincia di Lecce, 233 in provincia di Taranto, ...

