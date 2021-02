Covid | Iss | la variante inglese ha una contagiosità del 37% maggiore

(Di giovedì 25 febbraio 2021) In Italia ladel virus Sars - Cov - 2 'ha una trasmissibilità superiore del 37% rispetto ai ceppi non varianti, con una grande incertezza statistica' che va dal 18% a punte del 60%. ...

"La stima - si legge - , è stata ottenuta da uno studio di, ministero della Salute, Fondazione Bruno Kessler, Regioni/Province autonome. Questi valori sono in linea con quelli riportati in altri ...Lo scrive l'Istituto superiore di sanità in un aggiornamento delle Faq sulle mutazioni del. 'La stima - continua il documento - è stata ottenuta da uno studio, ministero Salute, Fondazione ...Lo scrive l’ Istituto superiore di sanità (ISS) in un aggiornamento delle Faq sulle varianti sul proprio sito. «La stima - si legge -, è stata ottenuta da uno studio di Iss, ministero della Salute, ...Lo studio di Università di Verona e Viterbo, Cnr e Iss permetterebbe di soddisfare la domanda nazionale in modo rapido, efficace e a costi contenuti ...