Covid: Berlusconi a vertice Ppe, 'rispetto accordi su vaccini, sì produzioni nazionali' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Chiediamo dall'inizio della pandemia un'azione coordinata dell'Unione europea. La Commissione ha firmato contratti con case farmaceutiche prima della fase produttiva, ma, purtroppo, non è bastato. Il principale ostacolo ad un progressivo ritorno alla normalità resta la carenza degli approvvigionamenti di vaccino. Chiediamo all'Ue e ai governi di essere fermi nel pretendere il rispetto degli accordi e la invitiamo a verificare la possibilità di produzioni nazionali aggiuntive". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, partecipando, insieme al coordinatore di Fi, Antonio Tajani, al Summit del Ppe, presenti la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Layen; la cancelliera tedesca, Angela Merkel; 8 capi di governo e 11 leader di partito. Al centro dell'incontro, per l'appunto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Chiediamo dall'inizio della pandemia un'azione coordinata dell'Unione europea. La Commissione ha firmato contratti con case farmaceutiche prima della fase produttiva, ma, purtroppo, non è bastato. Il principale ostacolo ad un progressivo ritorno alla normalità resta la carenza degli approvvigionamenti di vaccino. Chiediamo all'Ue e ai governi di essere fermi nel pretendere ildeglie la invitiamo a verificare la possibilità diaggiuntive". Lo ha affermato Silvio, partecipando, insieme al coordinatore di Fi, Antonio Tajani, al Summit del Ppe, presenti la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Layen; la cancelliera tedesca, Angela Merkel; 8 capi di governo e 11 leader di partito. Al centro dell'incontro, per l'appunto, ...

